Scia di sangue in Cile, 10 omicidi nel fine settimana

Il governo convoca una riunione urgente sulla sicurezza

SANTIAGO DEL CILE, 15 LUG – E’ di 10 morti il bilancio della escalation di violenza criminale che ha scosso il Cile questo fine settimana nel contesto di una crisi in materia di sicurezza per la presenza crescente di organizzazioni criminali straniere come la venezuelana Tren de Aragua. L”episodio più tragico ha riguardato l’uccisione domenica notte di quattro adolescenti del quartiere di Quilicura, nella periferia nord della capitale Santiago, vittime innocenti di una resa dei conti tra bande. Altri due ragazzi sono ricoverati in condizioni gravi e il tragico bilancio di questo agguato potrebbe peggiorare ulteriormente. La scia di sangue ha preso il via venerdì notte con l’omicidio avvenuto sempre nella regione Metropolitana di Santiago – nella località di Pedro Aguirre – di un uomo di 28 anni ucciso da tre sicari mentre giocava a calcio in un campetto. All’alba di sabato una sparatoria nella località di Renca, ancora presso la capitale, ha prodotto un altro morto, un uomo di 22 anni ritrovato con diversi colpi d’arma da fuoco. Un altra vittima si è registrata in un episodio analogo nella località di Huenchuraba, dove pure si registrano tre feriti gravi per colpi d’arma da fuoco. Violenza anche nella località costiera di Vina del Mar, dove è stato ritrovato domenica il cadavere di un uomo colpito da oltre 40 proiettili, mentre l’ultimo episodio si è registrato all’alba di oggi con l’uccisione di un uomo e il ferimento grave di un secondo ad opera di sicari nella località di Independencia, ancora presso la capitale Santiago. In tale contesto la portavoce della Presidenza, Camila Vallejo, ha annunciato la riunione urgente di un comitato di gabinetto sulla Sicurezza. “Le organizzazioni criminali che detengono armi da fuoco, purtroppo, non uccidono solo adulti, ma anche minori, ed è per questo che è fondamentale rafforzare la politica di controllo delle armi”, ha affermato Vallejo. “Il nostro sottosegretario agli Interni ha convocato una riunione per valutare altre strategie (…) questa situazione probabilmente richiede un rinforzo urgente”, ha aggiunto.

