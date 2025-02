Sciame sismico a Santorini, scuole chiuse fino a venerdì

agenzia

In tre giorni 200 scosse superiori a 3 scala Richter

ATENE, 03 FEB – Le scuole delle isole greche di Santorini, Anafi, Ios e Amorgos nell’arcipelago delle Cicladi rimarranno chiuse, in via precauzionale, fino a questo venerdì, a causa dell’intensa attività sismica registrata nell’area marina circostante. La decisione, riporta l’agenzia Ana-mpa, è stata presa in una riunione del Comitato scientifico per la valutazione del rischio sismico (OASP) presieduta dal ministro ellenico per il Cambiamento climatico e la Protezione civile Vasilis Kikilias che si è tenuta ad Atene. L’attività sismica nella zona marina tra le isole di Santorini e Amorgos risulta particolarmente aumentata: da sabato scorso sono state registrate 200 scosse di magnitudo superiore a 3.0 della scala Richter, e nella mattina di oggi se ne è verificata una di magnitudo 4.9. I residenti dovranno evitare grandi assembramenti all’interno degli edifici, evitare di avvicinarsi a strutture abbandonate e alle località di Santorini di Ammoudi, Armeni, Korfos e nel Porto vecchio di Fira, per il rischio di caduta di massi. In caso di forte terremoto, hanno ribadito le autorità, i residenti devono evitare di rimanere sulla costa.

