Scontri a Istanbul prima della protesta per il sindaco

agenzia

Agenti usano manganelli e lacrimogeni sui manifestanti

ISTANBUL, 20 MAR – Ci sono stati scontri e momenti di tensione tra gli agenti di polizia e alcuni dei manifestanti che si stavano radunando sotto il comune di Istanbul per protestare contro l’arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Alcuni dimostranti che volevano lasciare l’area per marciare verso piazza Taksim sono stati fermati dalla polizia, in quel momento sono iniziati brevi scontri e gli agenti hanno utilizzato manganelli e gas lacrimogeni, riferiscono i media locali, pubblicando alcuni video.

