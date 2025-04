Scontro governo-Idf su aiuti a Gaza,Smotrich minaccia dimissioni

agenzia

Zamir rifiuta gestione distribuzione. Katz:'Riprendere consegne'

TEL AVIV, 23 APR – La ripresa della distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, evitando che finiscano in mano a Hamas, è stata al centro di un duro scontro ieri sera durante il gabinetto politico e di sicurezza a Gerusalemme: il ministro di ultradestra Bezalel Smotrich questa mattina ha minacciato di dimettersi se il sistema di aiuti non seguirà la sua linea. “Gestire lo sforzo civile a Gaza in modo che non favorisca Hamas è stato e rimane l’elemento più importante per sconfiggere l’organizzazione e vincere la guerra”, ha detto: “Questo è parte integrante dello sforzo bellico, se non si mette in pratica non potremo vincere”. I toni si sono alzati dopo che il ministro della Difesa Israel Katz ha informato il governo che Israele non avrebbe avuto altra scelta che riprendere le consegne di aiuti alla Striscia entro la prossima settimana o al massimo 15 giorni aggirando Hamas. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha risposto a Katz dicendo che l’esercito non sarà responsabile della distribuzione degli aiuti, come riferiscono i media locali. Smotrich ha puntato il dito contro il primo ministro che “non fa rispettare l’attuazione della politica dall’Idf”. Un funzionario ha dichiarato al Times of Israel che alla fine “non è stata presa alcuna decisione sull’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza”.

