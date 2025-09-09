Scontro nel partito di Milei, gli ‘influencer’ contro la ‘casta’

agenzia

La batosta alle elezioni di domenica scatena una resa dei conti

BUENOS AIRES, 09 SET – La dura sconfitta alle elezioni di domenica nella provincia di Buenos Aires, dove il peronismo si è imposto con un distacco di 13 punti, ha scatenato una resa dei conti all’interno de La Libertà Avanza, il partito del presidente argentino, Javier Milei. A scontrarsi sono due correnti opposte dello schieramento nato solo dopo l’elezione alla presidenza di Milei. Da una parte la cosiddetta ‘Forza del Cielo’, composta principalmente dalla costellazione di influencer e sostenitori che seguono Milei fin dagli albori della sua ascesa politica; dall’altra invece quella che i mileisti ‘puri’ chiamano ‘la casta’, i politici di professione che si sono messi al servizio del partito dopo la vittoria alle presidenziali del 2023 e che fanno capo oggi alla sorella del Presidente, Karina Milei. A prendere l’iniziativa tra i ‘puri’ della Forza del Cielo è stato lo streamer e influencer Daniel Parisini, il ‘Gordo Dan’, che all’indomani delle elezioni ha chiesto una ‘purga’ della casta. “Presidente, metta ordine nella squadra, metta ordine e vinceremo”, ha scritto Parisini in riferimento alle prossime e imminenti elezioni politiche di medio termine di ottobre. Il Gordo Dan ha pubblicato sucessivamente una foto del coordinatore di campagna Sebastian Pareja e del suo secondo, Ramon Vera (El Nene) – due ex peronisti passati al servizio di Karina – affermando che “una cosa del genere non deve accadere mai più”. Per il momento il presidente non ha annunciato nessun rimpasto e all’interno dell’esecutivo continuano a condividere le due anime del partito. Quella idealista e intransigente de La Forza del Cielo e quella pragmatica di Karina Milei, la cui influenza sobre il fratello sembra continuare a predominare.

