Scontro tra bus e camion in Afghanistan, i morti sono 76

agenzia

'Tre persone sono in condizioni critiche'

GUZARAH, 20 AGO – E’ salito ad almeno 76 il bilancio delle vittime dell’incidente stradale che ha coinvolto ieri un camion, un autobus e una motocicletta avvenuto nella provincia di Herat, nell’ovest dell’Afghanistan: lo ha reso noto il portavoce del governatore provinciale, Mohammad Yousuf Saeedi. Settantasei persone hanno “perso la vita (…) e altre tre (sono) in condizioni critiche”, ha affermato Saeedi. L’autobus trasportava migranti afghani di rientro dall’Iran e si stava dirigendo verso la capitale Kabul. La maggior parte delle vittime era a bordo dell’autobus, oltre a due persone che viaggiavano sul camion e altre due a bordo della moto.

