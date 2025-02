Scontro tra bus e camion in autostrada a S.Paolo, 12 morti

agenzia

Altre 11 persone ferite. Studenti universitari tra le vittime

SAN PAOLO, 21 FEB – Almeno 12 persone sono morte e altre undici sono rimaste ferite la notte scorsa in uno scontro tra un pullman e un camion sull’autostrada Waldir Canevari nella regione di Ribeirão Preto a San Paolo. L’incidente è avvenuto tra i comuni di Nuporanga e São José da Bela Vista per cause ancora da chiarire, in base alle prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco. Secondo la polizia militare, sull’autobus c’erano l’autista e 29 passeggeri, la maggior parte dei quali studenti universitari. L’identità delle persone decedute e dei feriti non è ancora stata resa nota. I pompieri e la polizia stradale militare hanno completato i lavori di soccorso intorno alle 4 del mattino brasiliane (le 8 italiane). Le immagini ottenute dalle tv locali mostrano il pullman da dove sono stati estratti i passeggeri, con una fiancata distrutta.

