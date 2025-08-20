Scontro tra un bus e un camion in Afghanistan, 76 i morti: tra di loro 17 bambini

L'incidente

A bordo del bus coinvolto nello scontro afghani espulsi da Iran: tutti i passeggeri erano migranti

C’erano 17 bambini tra le 76 vittime del grave incidente stradale avvenuto ieri nell’Afghanistan occidentale tra un autobus, un camion e una motocicletta. La maggior parte di loro si trovava a bordo dell’autobus che trasportava migranti afghani deportati dall’Iran. Lo ha detto un funzionario talebano a Bbc Pashto.L’autobus, diretto a Kabul, ha preso fuoco martedì sera dopo essersi scontrato con un camion e una motocicletta nella provincia di Herat, ha dichiarato Ahmadullah Mottaqi, direttore dell’informazione e della cultura dei talebani nella zona.Tutti i passeggeri dell’autobus sono morti, oltre a due persone a bordo degli altri veicoli, ha aggiunto.Negli ultimi mesi l’Iran ha intensificato le espulsioni di migranti afghani irregolari in fuga dal conflitto in patria.«Tutti i passeggeri erano migranti che erano saliti a bordo del veicolo a Islam Qala», ha dichiarato all’Afp il portavoce del governatore provinciale Mohammad Yousuf Saeedi, riferendosi a una città vicina al confine tra Afghanistan e Iran.La polizia di Herat ha dichiarato che l’incidente è avvenuto a causa della «velocità eccessiva e negligenza» dell’autista dell’autobus, ha riferito l’Afp.

