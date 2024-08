Scoperte in Cile tracce dell’asteroide che estinse i dinosauri

agenzia

Lo schianto di 66 milioni di anni fa registrato nelle rocce

SANTIAGO DEL CILE, 13 AGO – Nella Patagonia cilena sono stati trovati residui del Chicxulub, il famoso meteorite che si ritiene causò l’estinzione dei dinosauri. La scoperta – pubblicata sulla rivista scientifica Cretaceous Research – colloca il Cerro Guido e la valle del Río de las Chinas, nella regione di Magallanes e dell’Antartide cilena, come il luogo più meridionale d’America dove si trova la presenza del limite Cretaceo-Paleogene (K/Pg), l’evento, avvenuto 66 milioni di anni fa, che provocò la morte del 75% della vita sul pianeta. Leslie Manríquez, ricercatrice presso l’Istituto cileno antartico e responsabile dello studio, ha spiegato che l’impatto di un asteroide porta “una serie di segnali che si registrano nelle rocce come microsferule, quarzo da impatto, anomalia dell’iridio, depositi colate detritiche e depositi di tsunami”. In precedenza, i reperti di iridio erano stati studiati sull’isola di Seymour in Antartide, ma Manríquez e il suo team sono riusciti a dimostrarne l’esistenza nella valle del Río de las Chinas. “Ciò significa che abbiamo individuato il famoso limite K/Pg”, ha affermato la geologa, sottolineando che questa importante scoperta permetterà di comprendere i cambiamenti climatici causati dallo schianto dell’asteroide.

