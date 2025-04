Scoperte in Vietnam due antiche imbarcazioni

agenzia

Rivenute casualmente durante i lavori per un allevamento ittico

HANOI, 03 APR – L’Istituto di archeologia del Vietnam sta conducendo uno scavo di emergenza per riportare alla luce due imbarcazioni scoperte casualmente nel corso di lavori per realizzare uno stagno per l’allevamento ittico, a Thuan Thanh, nella provincia di Bac Ninh, nel nord del Paese. Entrambe le imbarcazioni, situate nei pressi del muro occidentale della cittadella reale di Luy Lau, risalente al II secolo a.C., misurano circa 16 metri di lunghezza e all’interno contengono sei compartimenti di profondità variabile. “Secondo le valutazioni preliminari degli archeologi, queste potrebbero essere state due imbarcazioni cargo che operavano sul fiume Dau, fissate insieme come un’unica unità. Attualmente, gli esperti stanno continuando gli scavi e le ricerche per stabilire quando furono costruite le imbarcazioni, analizzare il tipo di legno utilizzato e valutare le opzioni di ricollocazione dopo gli scavi”, ha riferito Nguyen Huu Mao, direttore del Museo di Bac Ninh, al quotidiano Dantri.

