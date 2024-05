Scoperti negli Usa decine di quadri falsi sul web grazie all’IA

agenzia

Esperta al Guardian: Sono ovunque, è solo la punta dell'iceberg

Un ‘Monet’ da circa 560mila euro e un ‘Renoir’ da più di 150mila euro: sono solo due dei 40 quadri d’autore offerti su eBay e rivelatisi falsi grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale (IA): la scoperta, riporta il Guardian, è stata fatta dalla specialista nell’autenticazione di opere d’arte, Carina Popovici. L’esperta, che è anche co-fondatrice e amministratore delegato della startup di Zurigo Art Recognition, ha spiegato di aver applicato la tecnologia all’avanguardia dell’AI alle immagini pubblicizzate sulla piattaforma online, dicendo di essere rimasta scioccata nello scoprire che molte avevano “un’alta probabilità” di non essere autentiche. Finora Popovici ha individuato 40 quadri falsi, ma questo è solo l’inizio. “L’algoritmo li ha identificati tutti come falsi”, ha detto. “Oggi abbiamo controllato e scaricato alcune immagini, c’erano falsi ovunque – ha detto -. Tutto ciò che abbiamo analizzato risulta non essere vera arte, una probabilità negativa con il 95% circa. Sono sicura che questa sia solo la punta dell’iceberg”. I dipinti identificati come falsi includono uno intitolato ‘Foresta con un Ruscello’, offerto come un ‘Monet’ al prezzo di 599mila dollari (457mila euro), e uno pubblicizzato come un ‘Renoir’ offerto a 165mila dollari (153mila euro). L’annuncio del ‘Renoir’ è stato rimosso dopo che il Guardian ha contattato il venditore basato in Florida: quest’ultimo ha affermato al quotidiano britannico di non vendere opere d’arte false. Il venditore del ‘Monet’, basato in Ohio, non ha risposto al Guardian. Da parte sua, la ebay ha dichiarato al giornale che la “vendita di articoli contraffatti è severamente vietata” sul sito, aggiungendo: “Ci impegniamo a garantire che i prodotti venduti sulla nostra piattaforma siano autentici”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA