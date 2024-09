Secret service ha sparato a uomo armato vicino al club di Trump

agenzia

Rinvenuta un'arma vicino al campo. Harris, lieta che stia bene

NEW YORK, 15 SET – Gli agenti del Secret Service hanno aperto il fuoco contro una persona armata vicino al club del golf di Donald Trump a West Palm Beach mentre l’ex presidente stava giocando a golf. Lo riporta l’Associated Press citando alcune fonti, secondo le quali un sospettato, definito ‘persona di interesse’, ha tentato di fuggire a bordo di un suv ma è stato poi fermato. Intanto, la polizia ha rinvenuto vicino al campo da golf di Donald Trump uno zaino, un’arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro. Joe Biden e Kamala Harris sono stati informati dell’episodio e si sono detti “sollevati” dal fatto che Trump sia al sicuro. “Sono stata informata dei colpi di arma da fuoco vicino a Donald Trump e sono lieta che stia bene. La violenza non ha posto in America”, ha detto Kamala Harris.

