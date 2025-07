agenzia

Nuovo round di colloqui sui dazi, 'puntiamo a intesa equa'

BRUXELLES, 30 GIU – Il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic domani sarà a Washington per nuovi colloqui con l’amministrazione Trump sul dossier dazi. “Posso solo dirvi che vogliamo ottenere il massimo possibile, qualcosa che sia equo per entrambe le parti”, ha spiegato in un punto stampa a Bruxelles.

