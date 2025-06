Sefcovic vede Wang, ‘al lavoro per summit Ue-Cina’

agenzia

'Obiettivo riequilibrare le relazioni commerciali'

BRUXELLES, 03 GIU – Il Commissario Ue Maros Sefcovic ha incontrato il Ministro cinese per il Commercio Wang Wentao a margine del Consiglio ministeriale dell’Ocse. “I due – spiega la Commissione UE – hanno discusso in modo mirato e approfondito su un’ampia gamma di questioni bilaterali urgenti. Stiamo lavorando sodo, con esperti di entrambe le parti, per compiere progressi in vista del vertice Ue-Cina di luglio. L’obiettivo generale dell’Ue rimane quello di riequilibrare le nostre relazioni commerciali e di investimento con la Cina e di livellare le condizioni di concorrenza”.

