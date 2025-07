Sefcovic vola a Washington per nuovi colloqui sui dazi

agenzia

Partenza nel pomeriggio, vedrà i negoziatori Usa Lutnick e Greer

BRUXELLES, 16 LUG – Il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, volerà questo pomeriggio a Washington per un nuovo round di colloqui sui dazi con le sue controparti statunitensi. Lo riferisce il portavoce della Commissione europea Olof Gill. La decisione è arrivata dopo le telefonate che Sefcovic ha avuto lunedì e ieri rispettivamente con il segretario al Commercio degli Usa, Howard Lutnick, e con il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA