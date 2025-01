Seggiovia cede per un guasto, almeno 17 feriti in Spagna

agenzia

Dieci sono stati ricoverati in ospedale

MADRID, 18 GEN – Almeno 17 persone sono rimaste ferite in Spagna dopo che la seggiovia sulla quale si trovavano ha ceduto per un guasto. L’incidente è avvenuto in un impianto sciistico dei Pirenei spagnoli, ad Astún, in provincia di Huesca. Dieci dei feriti sono stati trasportati in ospedale, secondo quanto riferiscono i servizi d’emergenza dell’Aragona. Di questi, due sono sono stati ricoverati in condizioni gravi, mentre altri due “hanno avuto bisogno di assistenza rapida”. Altre 20 persone, secondo il bollettino diramato, sono state assistite in loco senza necessità di essere ricoverate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA