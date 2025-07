Segnali di disgelo fra Carlo e Harry, ‘ma non sarà facile’

agenzia

Tabloid 'svelano' abboccamenti e aperture del re. Non di William

LONDRA, 14 LUG – Si torna a parlare di una possibile riconciliazione in casa Windsor fra re Carlo III e il suo secondogenito Harry, il principe ribelle entrato in collisione col resto della Royal Family britannica dopo il traumatico strappo del 2020 e il trasferimento in America con la consorte Meghan (e i figlioletti Archie e Lilibet). Almeno a dar retta ai tabloid del Regno, secondo i quali il sovrano 76enne, alle prese da un anno e mezzo con le cure necessarie a tenere sotto controllo un tumore di natura imprecisata diagnosticato a inizio 2024, appare desideroso di ricucire la frattura con il duca di Sussex; e di riabbracciare una volta per tutte – se possibile – il ‘figliol prodigo’. A innescare il gossip è stato nel weekend il Mail con la rivelazione di un “incontro segreto” avvenuto di recente “in terreno neutro” fra Meredith Maines, braccio destro della struttura che assiste i Sussex, e Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione di Buckingham Palace; meeting a cui risulta aver partecipato pure Liam Maguire, consulente di Harry e Meghan per le pubbliche relazioni. Un primo tentativo di rompere il ghiaccio non privo d’incognite e che peraltro non include William, secondo il Mail. A cui oggi fanno eco in prima pagina altre due testate della stampa popolare, il Sun e il Mirror, con indiscrezioni di segno analogo. Il Mirror cita in particolare una fonte anonima interna al palazzo stando alla quale si sarebbe trattato di un colloquio preliminare, ma comunque “significativo”.

