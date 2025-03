agenzia

Intervista a Bloomberg

NEW YORK, 28 FEB – “Sono scioccato di come Zelensky si è comportato nello Studio Ovale”. Lo afferma il segretario al Tesoro, Scott Bessent, in un’intervista a Bloomberg, sottolineando che il leader ucraino ha fatto “uno dei maggiori autogol di sempre”.

