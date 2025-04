Segretario Tesoro Usa, dazi all’84%? ‘Sconfitta per Cina’

agenzia

Non esclusa rimozione titoli cinesi dai listini

NEW YORK, 09 APR – I dazi all’84% decisi da Pechino in risposta alle tariffe di Donald Trump sono una “sconfitta” per la Cina. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox. “Sono il Paese in surplus. Le loro esportazioni sono cinque volte superiori alle nostre verso la Cina. Penso sia un peccato che i cinesi non vogliano venire a negoziare perché sono i peggiori trasgressori del sistema commerciale internazionale. Questa escalation è una sconfitta per loro”, ha spiegato Bessent. A chi gli chiedeva della possibilità di rimuovere i titoli cinesi dai listini di borsa americani, ha risposto: “tutte le opzioni sono sul tavolo”.

