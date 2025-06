Seguace di Charles Manson potrebbe tornare libera dopo 56 anni

agenzia

A governatore California ultima parola su rilascio Krenwinkel

LOS ANGELES, 05 GIU – Dopo 56 anni di carcere, potrebbe tornare in libertà una ex componente della ‘Manson Family’, come si conosceva il gruppo di seguaci di Charles Manson che nell’estate del 1969 stravolse Los Angeles e gli Stati Uniti uccidendo l’attrice Sharon Tate con quattro suoi amici e, la sera successiva, i coniugi LaBianca. Patricia Krenwinkel, che oggi ha 77 anni, ha ottenuto la libertà vigilata dalla commissione statale competente, che l’ha considerata riabilitata e non più pericolosa. La decisione finale sul rilascio spetta però al governatore Gavin Newsom, che l’aveva negato già nel 2022. “Krenwinkel dovrebbe uscire ‘sulla parola’ perché la California professa di credere nella redenzione e nella riabilitazione. Pat ha accettato la responsabilità di tutto ciò che ha fatto, di tutto ciò a cui ha contribuito, di ogni filosofia contorta che ha sostenuto e, soprattutto, di ogni vita che ha distrutto”, ha detto al Los Angeles Times Keith Wattley, avvocato fondatore di UnCommon Law, che rappresenta i detenuti nelle udienze per la libertà vigilata. La decisione della commissione diventa definitiva dopo 120 giorni, dopo di che Newsom avrà 30 giorni per convalidarla o bocciarla, infatti la California è uno dei due stati (oltre l’Oklahoma) che dà al governatore il potere di porre il veto sulle decisioni di libertà vigilata. Il democratico di Sacramento ha lasciato in carcere diverse persone coinvolte in casi noti, come l’assassino di Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, o l’altra ex seguace di Manson, Leslie van Houten, liberata poi da una corte d’appello nel 2023. Krenwinkel aveva 21 anni quando partecipò agli omicidi di Cielo drive ed è stata in carcere più a lungo di qualsiasi altra donna in California.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA