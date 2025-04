Senatore Usa Van Hollen incontra detenuto Ábrego García

agenzia

Per verificare le condizioni del deportato per errore dagli Usa

SAN SALVADOR, 18 APR – Il senatore dem americano, Chris Van Hollen, ha incontrato a El Salvador il detenuto salvadoregno Kilmar Ábrego García, deportato per errore dagli Stati Uniti a marzo. Il senatore ha condiviso una foto del momento sul social X e ha affermato di aver anche contattato la moglie del recluso per trasmetterle un messaggio di sostegno. Tuttavia, non ha fornito dettagli sulla situazione attuale dell’immigrato né sui progressi compiuti negli sforzi per facilitarne il rientro negli Stati Uniti. Da parte sua, il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha scritto che, dopo aver confermato lo stato di salute di Ábrego García, quest’ultimo sarebbe rimasto sotto la custodia di El Salvador. Il capo dello Stato ha accompagnato il suo post con emoji delle bandiere di entrambi i Paesi e con il simbolo di una stretta di mano, suggerendo la collaborazione tra le due nazioni.

