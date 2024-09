Senza terra brasiliani in Venezuela, stoccata di Maduro a Lula

agenzia

Il movimento Mst avrà 10mila ettari per la produzione alimentare

CARACAS, 13 SET – Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha annunciato nel suo programma settimanale alla televisione statale una partnership con il Movimento dei lavoratori rurali senza terra (Mst), un’organizzazione politico-sociale brasiliana che si batte per la riforma agraria. Il progetto prevede lo sviluppo di 10mila ettari per la produzione alimentare nello Stato di Bolívar. “In Venezuela abbiamo il ‘Movimento Con Terra’, non ‘Senza Terra’”, ha scherzato il leader ‘chavista’ lanciando una stoccata a Luiz Inacio Lula da Silva, da sempre vicino al Mst. Il rapporto con il suo omologo brasiliano si è raffreddato dopo le critiche ricevute per la sua dubbia rielezione alle presidenziali del 28 luglio, contestata dall’opposizione per il sospetto di brogli. Il Mst ha invece celebrato la vittoria di Maduro, affermando che il popolo venezuelano ha deciso di “resistere” all’imperialismo e di sostenere un “progetto popolare per guidare il Paese”.

