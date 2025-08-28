Serbia a Ue, ‘cruciale apertura cluster 3 entro l’anno’

agenzia

Colloqui Koopman a Belgrado, anche con le opposizioni

(Vedi ‘Vucic vede alto…’ delle 13.21) (ANSA) – BELGRADO, 28 AGO – Belgrado si aspetta che entro l’anno venga aperto nel negoziato con la Ue il cluster 3 su competitività e crescita inclusiva: lo ha sottolineato la presidente del parlamento serbo ed ex premier Ana Brnabic in un colloquio oggi a Belgrado con Gert Jan Koopman, responsabile della Direzione generale per l’allargamento in seno alla commissione Ue. La mancata apertura del cluster 3, ha affermato Brnabic, avrebbe effetti molto negativi sul prosieguo del processo di integrazione della Serbia nella Ue. Nel colloquio, riferiscono i media, sono stati affrontati i temi delle riforme, in particolare nel campo dei media e della legge elettorale, come pure la generale situazione geopolitica internazionale. Ed è stata sottolineata l’importanza di mantenere pace e stabilità nella regione balcanica. La Serbia non ha più aperto capitoli negoziali con Bruxelles da quasi tre anni, con il processo di avvicinamento alla Ue che registra una lunga fase di stallo. E ciò a causa dei mancati progressi nel dialogo con Pristina, per i buoni rapporti che Belgrado mantiene con la Russia e il rifiuto di aderire alle sanzioni contro Mosca, e da ultimo per la difficile situazione di crisi politica e sociale legata alle proteste di piazza che vanno avanti da nove mesi. Koopman, che in precedenza era stato ricevuto dal presidente serbo Aleksandar Vucic, ha incontrato anche il vicepremier e ministro delle finanze Sinisa Mali, e esponenti delle forze di opposizione, con i quali si è soffermato sulle riforme e sulle proteste degli studenti.

