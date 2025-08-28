Serbia, scontri tra studenti e polizia a Novi Sad

agenzia

I nuovi incidenti davanti alla facoltà di filosofia

BELGRADO, 28 AGO – Incidenti e scontri tra studenti e polizia sono avvenuti in tarda serata davanti alla facoltà di filosofia dell’Università di Novi Sad, nel nord della Serbia. I nuovi disordini si sono registrati quando alcune centinaia di manifestanti – studenti in agitazione e cittadini che li appoggiano – hanno forzato il cordone di agenti in assetto antisommossa a protezione dell’edificio nel quale si trova il preside della facoltà, contestato dagli studenti. Vi è stato un fitto lancio di sassi, bottiglie, uova, petardi e altri oggetti, con le forze dell’ordine che hanno risposto con cariche di alleggerimento, riuscendo a respingere i dimostranti. La situazione è ancora tesa, e gruppi di manifestanti restano davanti ala facoltà, presidiata dalle forze dell’ordine.

