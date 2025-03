Serbia, tra 275.000 e 325.000 manifestanti oggi a Belgrado

agenzia

Vucic: 'Pronto a sottopormi ad una verifica di legittimità

BELGRADO, 16 MAR – Tra le 275.000 e le 325.000 persone hanno partecipato oggi alla manifestazione di protesta a Belgrado contro il governo serbo e il presidente Aleksandar Vucic, secondo l’organizzazione Arhiv javnih skupova (Archivio degli incontri pubblici), un gruppo indipendente formato da giornalisti e intellettuali specializzati da diversi anni nel conteggio delle manifestazioni. Si tratta di una stima molto più alta rispetto alle cifre rese note dal governo. “Tra le 275.000 e le 325.000 persone hanno partecipato al raduno, ma c’è la possibilità che il numero sia stato ancora più alto”, ha affermato l’organizzazione. Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto pronto, nel giro di tre, quattro o cinque mesi a sottoporsi a una prova di legittimità, andando incontro alle opposizioni e affrontando nuove elezioni o un referendum sulla sua persona. “Sono sempre pronto a una verifica di legittimità”, ha detto Vucic in un intervento in diretta tv, rispondendo a una domanda se con la grande manifestazione di protesta di oggi a Belgrado non sia stata messa seriamente in dubbio la sua legittimità alla guida del Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA