Serbia, Vucic ‘per sabato si preparano scontri e violenze’

Incontra studenti contrari a protesta, 'togliete le tende'

BELGRADO, 14 MAR – Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ribadito i forti timori per incidenti e scontri di piazza che si starebbero preparando a margine della grande manifestazione di protesta antigovernativa organizzata dagli studenti per sabato a Belgrado. Lo ha detto incontrando in serata una delegazione degli studenti universitari contrari alla protesta e che chiedono di poter tornare al più presto allo studio, alle lezioni e agli esami. Da una settimana decine di studenti che sono su tale posizione favorevole al ritorno nelle aule – e che godono dei favori del presidente e del governo – sono accampati con tende in un parco antistante il palazzo presidenziale a Belgrado. In vista delle violenze ritenute molto probabili alla manifestazione di sabato, sulla base anche di informazioni dell’intelligence locale, Vucic ha chiesto agli studenti accampati di lasciare per una giornata il parco per ragioni di sicurezza e per evitare probabili scontri con i dimostranti, il cui raduno principale sarà davanti al parlamento, a poca distanza dall’accampamento. Potranno poi tornare nel parco con le loro tende domenica, quando potranno essere di nuovo al sicuro. Se invece vorranno restare al loro posto anche sabato, ha aggiunto Vucic, le autorità faranno tutto il possibile per proteggerli e garantire la loro sicurezza. Per sabato sono attese in piazza a Belgrado decine di migliaia di persone, studenti ma anche altre categorie di lavoratori che stanno giungendo nella capitale con ogni mezzo, anche con trattori, in bicicletta e a piedi.

