Sesta tornata elettorale in India, si vota anche a Delhi

agenzia

Alle 13 ora locale registrata una affluenza del 39,1%

NEW DELHI, 25 MAG – E’ in corso in India la sesta e penultima giornata elettorale. Oltre che nella capitale, Delhi, dove si vota per scegliere sette parlamentari, altri 51 saranno eletti in Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, Bengala Occidentale, Odisha, Jharkhand e in Jammu&Kashmir. Contemporaneamente, si vota anche per i 42 membri dell’Assemblea legislativa dello stato orientale dell’Odisha, e per uno dell’assemblea legislativa dell’Haryana, a Karnal. In Jammu&Kashmir si vota nel collegio di Anantnag-Rajouri dove le elezioni, che avrebbero dovuto svolgersi nella terza tornata, sono state rimandate a oggi per le avverse condizioni meteo. Alle 13 ora locale l’affluenza media registrata in tutti i seggi del paese è stata del 39,1%. Nel nord del paese il caldo persiste, con punti di 44 gradi a Delhi, ma l’annunciata e temuta ondata di calore che avrebbe portato a temperature ancora più roventi non c’è stata.

