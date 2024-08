Sette morti in un incidente aereo nella Patagonia cilena

agenzia

Un Piper si schianta nella regione di Aysén

AYSEN, 09 AGO – Sette persone, compreso il pilota, sono morte nell’incidente aereo avvenuto nella regione australe di Aysén nella Patagonia cilena. Il velivolo decollato da Coyhaique alle 9:13 di mattina ora locale si stava dirigendo a Chile Chico a 1500 km dalla capitale Santiago. Di proprietà della compagnia cilena Trasporti Aerei San Rafael, il piper è scomparso dai radar subito dopo il decollo secondo quanto riferito dalla compagnia. I resti del velivolo sono stati trovati poche ore dopo nella località di Villa Cerro Castillo, sempre nella regione di Aysén, da una squadra di soccorso inviata dalla stessa Trasporti Aerei San Rafael. “Le autorità competenti sono state informate del ritrovamento e al momento sono ancora impegnate nella ricerca dei passeggeri e del pilota che erano a bordo dell’aereo”, si legge nel comunicato della compagnia aerea. Non sono state rese note le cause dell’incidente. Nella regione in questi giorni piove ed è alta la probabilità di formazioni di gelo a causa delle basse temperature.

