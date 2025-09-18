Seul chiede arresto della leader della Chiesa dell’Unificazione

agenzia

Han Hak-ja, erede del reverendo Moon, accusata di corruzione

SEUL, 18 SET – I procuratori sudcoreani hanno richiesto un mandato d’arresto per la leader della Chiesa dell’Unificazione, Han Hak-ja, vedova ed erede spirituale del fondatore, il reverendo Moon Sun-myung, con una accusa di corruzione, legata all’ex first lady del Paese, e di istigazione alla distruzione di prove. La decisione è arrivata il giorno dopo che l’82enne leader religiosa è stata interrogata sul suo presunto ruolo nella corruzione dell’ex first lady Kim Keon Hee e di un importante parlamentare. Fondata nel 1954 da Moon Sun-myung, la Chiesa dell’Unificazione è da tempo oggetto di controversie e critiche, con i suoi insegnamenti incentrati sul ruolo di Moon come nuovo Messia, i suoi matrimoni di massa e modalità settarie. Ma la portata della chiesa si estende ben oltre la religione, spaziando dai media al turismo fino alla distribuzione alimentare. Han assunse la guida della chiesa dopo la morte di Moon nel 2012. “Abbiamo richiesto un mandato di arresto per Han oggi”, ha dichiarato il procuratore Park Sang-jin. “Le accuse contro di lei includono violazione della legge sui fondi politici, legge anti-corruzione, incitamento alla distruzione di prove e appropriazione indebita”, ha aggiunto. “Abbiamo ritenuto molto elevato il rischio che Han manomettesse le prove, il che ci ha spinto a richiedere il mandato”. Un tribunale dovrebbe esaminare la validità della richiesta di mandato all’inizio della prossima settimana. Han è sospettata di aver ordinato la consegna di regali di lusso, tra cui una borsa firmata e una collana di diamanti all’ex first lady Kim nel 2022, per ingraziarsi il marito, Yoon Suk Yeol, divenuto presidente quell’anno. L’ex first lady è stata arrestata e incriminata con l’accusa di corruzione e manipolazione del mercato azionario, mentre il marito, anch’egli in custodia, è sotto processo per la sua dichiarazione di legge marziale a dicembre. Han è anche accusata di aver corrotto un importante parlamentare con 100 milioni di won (72.000 dollari). Martedì un tribunale di Seul ha emesso un mandato di arresto per il parlamentare Kweon Seong-dong, citando il rischio che potesse manomettere le prove. Han, che è stata portata fuori dall’ufficio del pubblico ministero dopo oltre nove ore di interrogatorio, ha negato ogni illecito.

