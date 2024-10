Seul, ‘misure graduali contro l’alleanza Mosca-Pyongyang’

agenzia

'Risposte legate al livello di cooperazione militare bilaterale'

PECHINO, 22 OTT – La Corea del Sud ha espresso il netto proposito di adottare “misure graduali” in risposta al livello di cooperazione militare tra Pyongyang e Mosca, esortando la Corea del Nord a ritirare “immediatamente” le truppe mandate in Russia. Il Consiglio di sicurezza nazionale, riunitosi a Seul nel resoconto della Yonhap, ha valutato come una “significativa minaccia alla sicurezza” sia per la Corea del Sud sia per la comunità internazionale la mossa di inviare circa 12.000 truppe a sostegno della Russia nella sua guerra all’Ucraina, con circa 1.500 soldati già schierati a Vladivostok, secondo le stime dell’intelligence del Sud.

