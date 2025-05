Seul, oltre 13 milioni di voti anticipati alle presidenziali

agenzia

L'affluenza già al 29,97% in vista delle elezioni del 3 giugno

PECHINO, 30 MAG – Più di 13 milioni di elettori sudcoreani hanno espresso il voto anticipato in vista delle presidenziali anticipate del 3 giugno, negli ultimi dati della Commissione elettorale nazionale. L’affluenza si è attestata al 29,97% alle 15:00 locali (8:00) in Italia), nel secondo e ultimo giorno di voto anticipato, poco sotto il record storico del 30,74% registrato nello stesso periodo alle presidenziali del 2022. Circa 44,3 milioni di elettori hanno il diritto di voto in Corea del Sud e la prova elettorale del 3 giugno è stata presentata come l’occasione per chiudere mesi di caos politico innescato dalla maldestra e breve dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre scorso da parte dell’ex presidente conservatore Yoon Suk-yeol, rimosso definitivamente dalla carica agli inizi di aprile con la conferma del giudizio di impeachment da parte della Corte Costituzionale. Sia il candidato del Partito Democratico, Lee Jae-myung, sia quello del Power People Party che ha sostenuto Yoon, Kim Moon-soo hanno rivolto un appello alla partecipazione, ha riferito la Yonhap, sostenendo di poter trarre vantaggio dalla elevata affluenza in una corsa a tre che include Lee Jun-seok, esponente del New Reform Party, piccola formazione conservatrice. Uno degli ultimi sondaggi sulle elezioni presidenziali, pubblicato mercoledì prima del divieto a una settimana dal voto, ha visto Lee in testa con il 49,2% del favore popolare, seguito da Kim con il 36,8%. A Lee Jun-seok, invece, è assegnato una quota del 10,3%.

