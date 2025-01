Seul, Pyongyang accelera su invio nuovi soldati in Russia

agenzia

Media, in base all'ultima valutazione dei militari sudcoreani

PECHINO, 24 GEN – La Corea del Nord sta accelerando i preparativi per l’ulteriore dispiegamento delle sue truppe in Russia, continuando il lavoro sui potenziali lanci di un satellite spia o di un missile balistico intercontinentale (Icbm). E’ l’ultima valutazione del Comando dei capi di stato maggiore sudcoreano, ha riferito l’agenzia Yonhap, dopo che Washington e Seul hanno accusato Pyongyang di aver inviato circa 11.000 truppe per supportare la guerra di Mosca contro l’Ucraina. L’agenzia di spionaggio di Seul (Nis) ha affermato di recente di stimare che finora almeno 300 soldati nordcoreani siano stati uccisi e che circa 2.700 siano rimasti feriti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA