Sheinbaum conferma la visita di Rubio a Città del Messico

Incontro il 3 settembre su sicurezza e cooperazione bilaterale

CITTÀ DEL MESSICO, 29 AGO – La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha confermato che il segretario di Stato statunitense Marco Rubio visiterà il paese latinoamericano il prossimo 3 settembre per un incontro strategico con funzionari di alto livello di entrambi i governi. L’obiettivo dell’incontro sarà consolidare un quadro di intesa bilaterale in materia di sicurezza, senza prevedere la firma di un accordo formale, secondo quanto comunicato da Sheinbaum e riportato dal sito messicano Milenio. L’intesa si fonda sul rispetto reciproco delle sovranità e punta soprattutto a rafforzare la lotta ai precursori chimici utilizzati nella produzione di droghe sintetiche. La presidente ha inoltre sottolineato l’importanza delle campagne informative rivolte ai giovani come parte delle strategie preventive. Sul fronte della lotta ai cartelli, Sheinbaum ha confermato che il Messico continua a richiedere informazioni agli Stati Uniti sulle indagini relative a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ex leader e fondatore del cartello di Sinaloa, dichiaratosi colpevole questa settimana in un tribunale di New York. L’incontro con Rubio, ha concluso Sheinbaum, sarà un’occasione per illustrare le iniziative messicane in corso e rafforzare la cooperazione con Washington.

