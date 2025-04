Sheinbaum, ‘in Usa non si usi il Messico in campagna elettorale’

agenzia

La presidente: 'Possiamo darvi lezioni su molte cose'

CITTÀ DEL MESSICO, 28 APR – In vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto ai futuri candidati alla carica di governatore statale di non utilizzare il nome del Paese latinoamericano nelle loro campagne elettorali. “Negli Stati Uniti — ha detto il capo dell’esecutivo durante una visita allo stato di Campeche — l’anno prossimo ci saranno le elezioni per molti governi statali, quindi dovrebbero concentrarsi sul parlare della loro nazione, che ha molti problemi. Che non usino il Messico come risorsa per le campagne, perché noi possiamo insegnare molte cose agli Usa, tra cui valori ed etica”. Sheinbaum ha ricordato che, nelle conversazioni con il presidente Donald Trump, ha spiegato a quest’ultimo che il Messico non è un grande consumatore di droga perché le famiglie hanno molti valori e si prendono cura le une delle altre. “Dobbiamo sentirci molto orgogliosi — ha aggiunto — perché oggi più che mai il nostro popolo ha ritrovato la sua dignità e la sua forza e nessuno potrà togliercela”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA