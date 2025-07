Sheinbaum, ‘irrispettoso’ l’avvocato del figlio di El Chapo

agenzia

Il legale di Ovidio Guzmán ha attaccato la presidente messicana

CITTÀ DEL MESSICO, 12 LUG – La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha definito “irrispettose” le dichiarazioni rilasciate dall’avvocato di Ovidio Guzmán López, Jeffrey Lichtman, dopo che il figlio di El Chapo ha ammesso la propria responsabilità penale davanti a una corte statunitense. Il legale ha fatto riferimento alle critiche mosse da Sheinbaum alle trattative tra le autorità statunitensi e il narcotrafficante. “L’idea che il governo degli Stati Uniti coinvolga le autorità messicane in qualsiasi tipo di negoziazione è assurda. Basti pensare al caso del generale Cienfuegos, un fatto piuttosto recente”, ha dichiarato Lichtman. L’avvocato ha affermato che Cienfuegos, ex capo del ministero della Difesa del Paese latinoamericano, “è stato accusato di aver protetto membri del narcotraffico e, dopo che sono state presentate accuse contro di lui, hanno insistito affinché tornasse, perché il Messico voleva processarlo”. “È stato rimpatriato — ha continuato — ed è stato immediatamente scagionato. E non solo, ma il presidente López Obrador ha affermato che la Dea aveva fabbricato le prove, il che è ancora peggio”. “Pertanto, direi alla presidente Sheinbaum che dovrebbe guardare i suoi predecessori e cercare di capire perché non si fanno mai sforzi per arrestare i narcotrafficanti, invece di agire come incaricata delle pubbliche relazioni dell’organizzazione di narcotrafficanti del Mayo Zambada, che è quello che sembra”, ha concluso. Dallo Stato di Sinaloa, dove si è recata in missione, Sheinbaum ha affermato che le dichiarazioni di Lichtman “sono totalmente irrispettose nei confronti dell’istituzione presidenziale. Non stabiliamo rapporti di complicità con nessuno”.

