Sheinbaum, ‘rivediamo le corride per evitare la violenza’

agenzia

'Esistono schemi senza maltrattamenti in altre parti del mondo'

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAR – La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha condiviso oggi la sua posizione sul dibattito in corso al Congresso di Città del Messico in merito al divieto delle corride. “Che sia un’attività culturale, senza abusi”, ha affermato. Ed ha aggiunto che verranno presi in considerazione gli schemi senza maltrattamenti attuati in altre parti del mondo per valutare la possibilità di mantenere la corrida come parte della cultura messicana. “Non vogliamo che gli animali muoiano e possiamo conservare l’attività. Io sono d’accordo con questa possibilità, è addirittura già inclusa nella costituzione politica del Messico”, ha aggiunto. “C’è una cultura taurina molto importante nel Paese ed è tempo di rivederla”, ha concluso la presidente.

