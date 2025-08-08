Sheinbaum smentisce i legami tra Maduro e il Cartello di Sinaloa

agenzia

La presidente del Messico, 'nessuna prova qui'

CITTÀ DEL MESSICO, 08 AGO – La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che il suo governo non ha prove che Nicolás Maduro abbia legami con il cartello di Sinaloa, come affermato dagli Stati Uniti, aumentando a 50 milioni di dollari la ricompensa per “informazioni che conducano all’arresto” del presidente venezuelano. Lo riportano i principali media messicani. “Come diciamo sempre: se hanno qualche prova, la mostrino, non abbiamo alcuna prova correlata a questo”, ha detto Sheinbaum nella sua odierna conferenza stampa. “È la prima volta che lo sentiamo e non c’è in Messico nessuna indagine che abbia a che fare con questo”, ha aggiunto. Il procuratore generale statunitense, Pam Bondi, aveva detto ieri che Maduro “è uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo” e una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, accusando Maduro di usare organizzazioni come il Tren de Aragua e il Cartello di Sinaloa “per introdurre droghe letali e violenza” negli Usa.

