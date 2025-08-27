Shock, terrore e dolore a Minneapolis per la sparatoria nella chiesa di una scuola: due bambini morti e altri 14 feriti

Atrocità

L'assalitore, un ventenne senza precedenti penali, si è suicidato. Indagini sono in corso per capire se fosse un ex studente o un dipendente dell'Istituto cattolico che oggi aveva ripreso le lezioni

Lo shock, il terrore, la morte, il dolore. Per l’ennesima volta negli Stati Uniti la vita di almeno due bambini è stata stroncata dalle armi, a scuola, a tre giorni dall’inizio del nuovo anno accademico. E per l’ennesima volta i media hanno riportato la sparatoria minuto per minuto, la politica ha condannato un «atto orribile», le forze dell’ordine sono state dispiegate in massa. Tutto fino alla prossima strage, perché l’insensata ondata di violenza negli Stati Uniti sembra non fermarsi mai.

Il teatro della nuova sparatoria è stata la scuola cattolica dell’Annunciazione, a Minneapolis, che accoglie bambini dalla materna alle medie. In particolare la chiesa del complesso scolastico dove, alle 8.30 di mattina, gli alunni e gli insegnanti erano riuniti per partecipare alla messa prima dell’inizio delle lezioni. Un momento di serenità e raccoglimento, improvvisamente interrotto dal rumore assordante di decine di spari che provenivano da fuori. Il killer, Robin Westman, 23 anni, che si identificava come transgender, ha colpito con un fucile e due pistole, facendo fuoco attraverso le finestre della chiesa, poiché non è riuscito ad entrare. Ha colpito bambini al collo e alla schiena, hanno raccontato scioccati i testimoni. Due di loro sono morti, mentre erano seduti ai banchi e assistevano alla messa, a soli 8 e 10 anni. Altri 14 sono stati feriti e almeno sette sono in gravi condizioni. Hanno un’età che va dai 6 ai 14 anni. Colpiti anche tre adulti che sono stati ricoverati in ospedale. «Sono stata felice di vedere i bambini uscire illesi e salvi, ma solo l’espressione sui loro volti, le urla delle mamme che non sapevano dove fossero i loro figli», ha raccontato una testimone ai media. «Un atto deliberato di violenza contro bambini innocenti», l’ha definito la polizia.

Dopo aver compiuto la strage il killer, che aveva con sé anche una specie di fuoco d’artificio artigianale per creare fumo probabilmente, si è suicidato. Di lui non si sa ancora nulla, forse era un ex studente o un ex impiegato della scuola. La polizia sta perquisendo l’auto a bordo della quale era arrivato alla ricerca di qualsiasi indizio utile a capire le ragioni di un gesto così tremendo.

L’Fbi ha annunciato che considera la sparatoria di Minneapolis come terrorismo e “crimine d’odio contro i cattolici». Lo ha detto il direttore dell’Agenzia, Kash Patel.