agenzia

Al momento 11 persone ancora disperse al Camp Mystic

NEW YORK, 06 LUG – I morti per le alluvioni in Texas sono 67, di cui 21 bambini. Lo riportano i media americani. Al momento risultano ancora disperse 11 persone che erano a Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze travolto dalle acque.

