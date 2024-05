agenzia

Approvata in seconda lettura la norma sulle influenze straniere

TBILISI, 01 MAG – Il Parlamento della Georgia ha approvato in seconda lettura la controversa legge sull’influenza straniera, che molti considerano molto simile a quella in vigore in Russia e quindi hanno ribattezzato ‘legge russa’, malgrado le proteste di piazza di questi giorni e i moniti dell’Unione europea.

