Si dimette il capo dei servizi segreti israeliani: «Il 7 ottobre un giorno nero, non sono stato all’altezza»

MEDIO ORIENTE

Si tratta della prima figura israeliana di spicco a dimettersi dopo l’attacco di Hamas

Il capo dell’intelligence israeliana, Aharon Haliva, ha rassegnato le sue dimissioni assumendosi la responsabilità dei fallimenti della sicurezza che hanno permesso a Hamas di sferrare l’attacco del 7 ottobre. Lo rende noto l’esercito israeliano spiegando che il capo di Stato Maggiore ha accettato le dimissioni di Haliva. Si tratta della prima figura israeliana di spicco a dimettersi dopo l’attacco di Hamas.

“L’intelligence sotto il mio comando non è stata all’altezza del compito assegnato” e dal 7 ottobre ”porto con me quel giorno nero” e “il dolore della guerra”. E’ quanto si legge nella lettera di dimissioni scritta d Haliva, che dopo 38 anni di servizio ha deciso di rinunciare all’incarico assumendosi la responsabilità dei fallimenti che hanno permesso l’attacco di Hamas contro il sud di Israele.