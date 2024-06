Si diplomano i sopravvissuti della strage di Sandy Hook nel 2012

agenzia

Alla cerimonia mancano all'appello 20 bambini massacrati

NEW YORK, 12 GIU – I sopravvissuti alla strage di Sandy Hook nel 2012 si diplomano. La cerimonia però è macchiata dall’assenza dei 20 bambini che morirono sotto i colpi di arma da fuoco di Adam Lanza. Era il 14 dicembre del 2012 quando Lanza entrò nella scuola elementare situata a Newtown, in Connecticut, e aprì il fuoco causando la morte di 27 persone, di cui 20 bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni. Lanza si suicidò prima dell’arrivo della polizia. “Sarà straziante – ha dichiarato Grace Fischer, sopravvissuta alla strage, alla Cnn – è difficile da accettare che quei 20 bambini non si diplomeranno con noi e non avranno l’opportunità di salire su quel palco”. In ricordo degli alunni uccisi, i maturandi indosseranno dei fiocchi verde e bianco con la scritta ‘Forever In Our Hearts’ (per sempre nei nostri cuori).

