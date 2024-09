Si è insediata Marlena Atishi, nuova chief minister di Delhi

agenzia

3° donna al governo della capitale,figlia di accademici marxisti

NEW DELHI, 23 SET – Marlena Atishi, 43 anni, si è insediata oggi ufficialmente nel ruolo di Chief Minister (governatrice) di Delhi, dopo il giuramento prestato sabato. Nel prendere possesso dell’ufficio, Atishi si è seduta su una poltrona diversa da quella del predecessore, l’ex chief minister Arvind Kejriwal, leader dell’Aap, che si è dimesso la settimana scorsa, subito dopo essere stato rilasciato dal carcere, e l’ha lasciata vuota accanto alla sua, spiegando “questa è la poltrona di Kejriwal, che certamente tornerà ad occuparla dopo le elezioni del prossimo febbraio, nelle quali verrà rieletto”. Marlena Atishi, battezzata dai genitori, due accademici punjabi, con un nome che è una curiosa sintesi di Marx e Lenin, è la terza donna alla guida della capitale indiana, dopo Sushma Swaraj, del Bjp, e Sheila Dikshit, del partito del Congresso, e affianca Mamata Banerjee come seconda chief minister di uno stato indiano. Storica di formazione, ed esperta di politiche dell’educazione, negli ultimi mesi, mentre Kejriwal era in carcere preventivo per accuse di corruzione, Atishi ha di fatto gestito il governo della capitale, dopo che le erano già stati attribuiti sedici portafogli, in particolare nei settori dei servizi.

