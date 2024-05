Si temono nuove inondazioni nel Rio Grande do Sul, 143 i morti

agenzia

Aumentano i saccheggi e i casi di violenza persino nei rifugi

RIO DE JANEIRO, 12 MAG – È salito a 143 il numero dei morti causati dalle alluvioni nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, secondo l’ultimo bilancio divulgato oggi dalla Protezione civile. I comuni danneggiati sono diventati 446, mentre si contano anche 806 feriti e 125 dispersi. In totale, sono state colpite 1.115.704 persone, di cui 537.380 rimaste senza casa e 81.170 accolte nei rifugi. Il Centro nazionale di allerta e monitoraggio dei disastri (Cemaden) ha intanto messo in allerta sull’alto rischio di frane in diverse regioni dello Stato, mentre l’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) prevede l’arrivo di nuove piogge intense. Nella zona si segnala inoltre l’aumento di saccheggi di case e negozi, nonché i casi di violenza sessuale persino nei rifugi. Il governo federale ha pertanto deciso di incrementare a 1.500 il numero dei membri delle forze di sicurezza che opereranno nell’area a partire dalla prossima settimana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA