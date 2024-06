Sicurezza, accordo di cooperazione tra Argentina ed El Salvador

agenzia

Per la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata

SAN SALVADOR, 19 GIU – La ministra della Sicurezza dell’Argentina, Patricia Bullrich, e il suo omologo di El Salvador, Gustavo Villatoro, hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la cooperazione “nella formazione congiunta delle forze di sicurezza di entrambe” le nazioni , così come la creazione di “un laboratorio di politica di sicurezza per mantenere aggiornati i numeri provenienti dall’Argentina, da El Salvador e da qualsiasi altro Paese che decide di aderirvi”. A sua volta, il ministero della Sicurezza argentino ha riferito che l’accordo mira a “sviluppare un modello di lavoro interstatale per la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale in tutte le sue forme”. Al termine della sua visita nel Paese centroamericano, Bullrich ha elogiato la politica di sicurezza attuata dal presidente Nayib Bukele. “Ciò si ottiene con cambiamenti legislativi, con la volontà di portare le forze di sicurezza e le forze armate dove devono essere e anche con la volontà politica. Quindi congratulazioni, Bukele, per questo cambiamento, per aver riportato pace e tranquillità alle famiglie salvadoregne”, ha detto la ministra in un video pubblicato sui social.

