Sicurezza, il Perù conferma la costruzione di nuove carceri

L'investimento previsto dalle autorità è di 300 milioni di euro

LIMA, 21 MAG – Il governo del Perù conferma l’intenzione di portare a termine l’annunciato ambizioso progetto di costruzione di nuovi penitenziari – e di ristrutturazione di strutture già esistenti – per migliorare le condizioni dell’attuale vetusto sistema carcerario e contribuire così a dare risposte all’ondata di violenza criminale che attraversa il Paese da mesi. Lo riferisce in una nota sul proprio sito l’Agenzia per la promozione degli investimenti privati ;;(Proinversión) stimando i costi del progetto richiesto dal Ministero della giustizia e dei diritti umani in circa 300 milioni di euro. Il piano prevede la costruzione e l’ampliamento, equipaggiamento e modernizzazione di strutture penitenziarie nelle regioni di Ica, Huánuco, Amazonas, La Libertad, Piura e Lima e comprende programmi di formazione per gli operatori del sistema. Proinversión precisa che gli investimenti “colmeranno le lacune infrastrutturali critiche nel sistema carcerario e di giustizia minorile, rafforzeranno la sicurezza nazionale e creeranno condizioni favorevoli per la riabilitazione dei detenuti, con conseguenti benefici diretti per i cittadini e contribuendo allo sviluppo di un sistema giudiziario più efficace”.

