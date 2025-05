Silli in Ecuador partecipa all’insediamento del presidente Noboa

agenzia

Visita ribadisce gli eccellenti legami bilaterali

QUITO, 23 MAG – Il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, viaggia a Quito per partecipare alla cerimonia di insediamento del Presidente Daniel Noboa, prevista per domani. La visita – riferisce il portavoce – costituisce un’importante occasione per ribadire gli eccellenti legami bilaterali, nel quadro del rilancio dei rapporti prioritari tra il nostro Paese e l’America Latina e del 125mo anniversario delle relazioni Italia/Ecuador. A margine dell’insediamento sono previsti incontri bilaterali con esponenti del Governo dell’Ecuador.

