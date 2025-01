Silli: ‘Le Bahamas sono un partner strategico della regione’

agenzia

Sottosegretario: rafforzati legami bilaterali in settori chiave

NASSAU, 15 GEN – Nella sua missione alle Bahamas, il sottosegretario del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Giorgio Silli è stato ricevuto a Nassau dalla ministra dell’Educazione, scienza e tecnologia Glenys Hanna Martin, facente funzione del cancelliere Frederick Mitchell, e dalla segretaria generale del Ministero degli Esteri bahamense Jerusa Lea Ali. Durante i colloqui tenutisi nel dicastero delle Bahamas, Silli ha rimarcato l’attenzione con cui l’Italia guarda agli stati della Comunità caraibica, congratulandosi per l’ottimo livello raggiunto dalla cooperazione bilaterale tra Roma e Nassau e a livello di Nazioni Unite e di Organizzazione degli stati americani (Osa) su tematiche di grande rilevanza come il contrasto al cambiamento climatico e alla criminalità organizzata transnazionale. Nella sede del Ministero degli Esteri delle Bahamas sono state esplorate le possibili collaborazioni nella cooperazione formativa ed accademica, mentre tra i temi regionali sono state affrontate le crisi di Haiti e la situazione politica nella regione centroamericana. L’importanza della cooperazione giuridica e dei programmi italiani ed europei per le Bahamas e i paesi caraibici sono stati invece affrontati durante un colloquio con il ministro per la Sicurezza, Wayne Munroe. Il sottosegretario Silli ha successivamente incontrato la segretaria generale del ministero del Turismo bahamense Latia Duncombe, con la quale ha esaminato le possibili collaborazioni nel settore degli investimenti turistici da parte delle aziende italiane. “Durante la mia visita ufficiale alle Bahamas ho avuto l’opportunità di rafforzare i legami bilaterali tra i nostri Paesi – ha dichiarato Silli – promuovendo la cooperazione in settori chiave come il commercio, il turismo, la sostenibilità ambientale, la cooperazione giuridica, quella accademica e il contrasto alla criminalità organizzata”. “Le Bahamas – ha aggiunto il sottosegretario – rappresentano un partner strategico nella regione caraibica e, insieme, possiamo affrontare le sfide globali come i cambiamenti climatici e la crescita economica sostenibile”.

