Sindaca di un comune a Maiorca, ‘Megan Markle ha copiato stemma’

agenzia

Per logo della nuova impresa 'As Ever' lanciata su Instagram

MADRID, 18 FEB – Una palma e ai lati due colibrì svolazzanti: è il logo del nuovo marchio ‘As Ever’ lanciato dalla duchessa del Sussex Meghan Markle per la nuova immagine e nome della sua impresa American Riviera Orchard, con la quale da influencer globale propone il suo stile di vita. Ma è bastato postare sul suo profilo di Instagram un video con l’annuncio dell’evento, per scatenare le polemiche dall’altro lato dell’Atlantico, con tanto di accuse di plagio dell’immagine scelta per il marchio. A instillare il sospetto un video sul canale di YouTube ‘Think Beautiful’, con oltre 2.500 followers, che mostra la notevole somiglianza dello stemma della duchessa con quello di Porreres, una piccola località dell’isola di Maiorca, costituito da una palma con due rondini ai due lati del tronco. E così ‘As Ever’ si è trovato sin dalla nascita al centro di una diatriba. “E’ una copia totale”, ha sentenziato la sindaca di Porreres, Xisca Mora, in dichiarazioni a El Pais, dopo che il quotidiano locale Tot Plà si era fatto eco del possibile plagio. E così oggi la prima cittadina ha riunito i servizi giuridici del comune per studiare possibili azioni contro la principessa del Sussex, rivendicando i natali dello stemma araldico del piccolo municipio, dal 1370 simbolo dell’identità culturale e del patrimonio di Porreres, inciso su numerosi edifici. “Una denuncia per plagio è complicata e costosa e un comune piccolo come il nostro non può lottare contro la corona inglese”, ha detto la sindaca al quotidiano. Per cui, per ora, Mora chiederà all’impresa della Markle di ritirare il suo nuovo marchio, per non alterare “un’immagine che ci identifica come popolo”.

