Sindaco ucciso in Ecuador a meno di un mese dalle presidenziali

agenzia

Il 9 febbraio alle urne, con Noboa favorito alla rielezione

QUITO, 12 GEN – Il sindaco della città ecuadoriana di Arenillas, Eber Ponce, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco. Il politico è stato attaccato mentre era alla guida della sua auto. L’attentato è avvenuto meno di un mese prima delle elezioni presidenziali in un Paese dominato dalla violenza delle bande di narcotrafficanti. Ponce è stato il secondo sindaco assassinato nella provincia di El Oro dopo le presidenziali del 2023, quando venne eletto Daniel Noboa. Jorge Maldonado, che amministrava la città di Portovelo, fu ucciso il 19 aprile 2024, alla vigilia di un referendum sulla lotta alla criminalità organizzata. Noboa si candida per la rielezione al voto del 9 febbraio ed è il favorito, soprattutto per la sua politica dura nei confronti delle gang. Secondo il governo, gli omicidi sono diminuiti del 16% nel 2024.

